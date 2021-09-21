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عائشة بن أحمد تكشف لـ"الفجر الفني" سر تخوفها من نجاح "لعبة نيوتن"!

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:52 م
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
رنا حسين ومي مرسي - تصوير: بلال أحمد

أعربت النجمة عائشة بن أحمد، عن سعادتها بتكريمها فى فاعليات مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية"، الذى أقيم فى دار الأوبرا المصرية مساء الأحد الماضي، عن دورها في مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة الفنانة منى زكي ومحمد ممدوح.


وكشفت عائشة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تخوفها بعد نجاح "لعبة نيوتن" قائلة: "سعيدة جدًا بنجاح المسلسل ولكن خائفة مما سأقدمه بعد ذلك".


كما صرحت عن فيلمها القادم "ريتسا" قائلة:"سعيدة جدًا بعملي مع النجم الكبير محمود حميدة وتعلمت منه الكثير، وأحمد الفيشاوي نجم سينما جيد جدًا وسعيدة بعملي معه".


وقالت "بن أحمد" عن مسلسلها القادم "وعد إبليس": "من المقرر عرضه في شهر مايو بعد رمضان" وذكرت أنها انتهت من تصوير ٦٠٪ من مشاهدها فيه.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد هو "لعبة نيوتن"، من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، ومحمد التاجي، وهو سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتأليف وإخراج تامر محسن.

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