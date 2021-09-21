تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد مانشستر يونايتد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره استون فيلا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





حراسة المرمي: مارتينز.





خط الدفاع: مينجز، كاش، ترجيت، كونسا.





خط الوسط: ماكجين، دوجلاس، بودينا.





خط الهجوم: أنور الغازي، أنجز، تراوري.



