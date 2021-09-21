تحرك جديد من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة منع النادي من القيد و وضع سيناريو في حالة عدم الوصول لحل الأزمة.





أزمة إيقاف القيد في الزمالك





و يواجه الزمالك أزمة كبيرة في قيد الصفقات الجديدة وهم حمدي النقاز، عمر كمال عبدالواحد، محمد شبانة التي ضمها الأبيض لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.





من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لحل في حالة عدم حل أزمة وقف القيد، وهو خروج الصفقات الجديدة التي أبرمها الفارس الأبيض للإعارة.





وأوضح المصدر أن عمر عبدالواحد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الجديد اقترب من الانتقال إلى صفوف فيوتشر علي سبيل الإعارة.





وتابع المصدر أن حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح قريبا من الرحيل لصفوف البنك الأهلي، علي سبيل الإعارة.





وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب يبحثوا في الفترة الحالية

عن عرض لإعارة محمد شبانة أيضًا بسبب أزمة القيد.