أسامة ربيع ناعيًا المشير طنطاوي: عدى بمصر في أصعب مراحلها (فيديو)

نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.



وقال "ربيع" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "كان المشير طنطاوي رجلًا وطنيًا وحافظ على مصر من الضياع".



وأضاف " أرسى منظومة الانضباط والتدريب وتولى المجلس العسكري في فترة مرت بها مصر بظروف صعبة وعدى المرحلة الصعبة التي مرت عليها وربنا يغفر له ويرحمه".



وكان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم واجب العزاء لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على هامش حضوره مراسم جنازته العسكرية.



وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات للمسلحة مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.



وشارك في الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة.



وأجريت مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، الذي حمل اسم الراحل بالتجمع وأصبح أشهر مساجد مدينة القاهرة منذ تم افتتاحه في 9 مارس 2015 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بإنشائه القوات المسلحة المصرية، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، تخليدًا لدوره الوطني في تاريخ مصر.