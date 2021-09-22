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مصطفى بكري يروي ما قاله محمد مرسي عن الرئيس السيسي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
روى النائب مصطفى بكري وقائع وكواليس لأول مرة عن أحداث يناير 2011، ومواقف بارزة خلال إدارة القوات المسلحة للفترة الانتقالية بعد حالة الفوضى التي شهدتها البلاد.

وقال بكري إن محمد مرسي (الرئيس المعزول) قال لي قبل أن يترشح للانتخابات إن المشير طنطاوي يأخذ منا موقف، أرجوك كلمه لأني عايز أرتب لقاء معه، مضيفا عندما قلت للمشير طنطاوي رفض وقال: "مبحبش أقعد معاهم أبدا".

وأضاف مصطفى بكري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعدها طلب منا المشير.. أنا واللواء السيسي لقاء محمد مرسي لمعرفة ماذا يريد، وحينما حدث اللقاء اكتشفنا أنهم يسعون إلى تصدير الأزمات وليس لديهم مواقف واضحة أو محددة".

وتابع: "مرسي قال لي أن الأخ عبد الفتاح السيسي يمتلك من الحكمة والقرأن والسنة.. ايه الشصية الجميلة ديه والمحترمه ديه.. وهذا الكلام في مارس 2012".

وتابع مصطفى بكري أن المشير طنطاوي أشاد بالسيدة فايزة أبو النجا ووصفها بأنها بألف رجل، مشيرا إلى أن المشير طنطاوي أكد وتعهد بعدم ترشح أي عضو من المجلس العسكري لرئاسة الجمهورية.

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مصطفى بكري بوابة الفجر المشير طنطاوى الفجر الطنطاوي

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