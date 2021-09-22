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عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم  بالنادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني. وبنسب من بقية اعضاء الجهاز الاداري والطبي وفقا لرواتبهم.

الأهلي يوقع عقوبة مالية على لاعبيه

جاء ذلك انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم. والذي لم يكن يتناسب على الاطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفني والاداري والطبي.

كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الآخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

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