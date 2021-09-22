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خاميس رودريجيز يصل الدوحة تمهيدا للانتقال للدوري القطري

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
خاميس رورديجيز
خاميس رورديجيز
هيثم حبيب


وصل إلى الدوحة النجم الكولومبى الدولى خاميس رودريجيز تمهيدا لإنتقاله للريان القطرى على سبيل الإعارة قادما من إيفرتون الإنجليزى تأكيدا لما تناقلته وسائل إعلامية عديدة خلال الأيام الماضية حول مفاوضات الريان القطرى مع اللاعب.

رودريجيز يصل الدوحة

ويطمح لاعب الوسط الكولومبى فى الهروب من دكة بدلاء إيفرتون بعدما ابتعد تماما عن تشكيلة الفريق الأساسية عقب التعاقد مع رافا بينيتيز مديرا فنيا جديدا للفريق والذى لم يشركه فى أى لقاء خلال مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز منذ بداية الموسم الحالى.

وإنتقل خاميس إلى إيفرتون قادما من ريال مدريد بعقد يمتد لموسمين قابلة للتمديد لموسم ثالث حيث مثل سابقا أندية بانفيلد ، بورتو ، موناكو ، ريال مدريد والذى أعاره الموسم قبل الماضى لبايرن ميونيخ الألمانى.

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة خاميس رورديجيز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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