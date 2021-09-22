"حقوق المرأة": 9 من بين كل 10 أطفال يتعرضون للعنف المنزلي

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عدم وجود مواد في القانون المصري تجرم شخص يقدم على انهاء حياته عن طريق الانتحار، موضحة أن السبب في زيادة جرائم انتحار الاطفال هو الفهم المغلوط لفكرة الحب والحماية ف الاسرة المصرية.



وأضافت ابو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن البيوت المصرية بها كم كبير من العنف ضد الابناء بدافع الحب والحقيقة عكس ذلك، مشيرة إلى أن تقارير منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونسيف" تفيد بأن 9 من كل 10 أطفال يتعرضون للعنف المنزلي.



واعربت عن صدمتها من كم هذا العنف في البيوت المصرية.

