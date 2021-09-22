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أسامة ربيع: زمن العبور من شرق إلى غرب قناة السويس لا يتعدى 7 دقائق (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تعليقًا على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، في طليعتها نفق الشهيد أحمد حمدي 2، إن هذا هو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد السيسي بعد نفقين في الإسماعيلية و2 آخرين في بورسعيد، وكل نفق يربط بين شرق وغرب قناة السويس، وبين قارتي آسيا وإفريقيا".

وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "بافتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تكون المنظومة اكتملت، وأصبحت سيناء فعليًا في قلب الوطن، حيث أصبحت مدة العبور من الشرق إلى الغرب لا تتجاوز 7 دقائق، وهذا تشجيع للمستثمر لضخ استثماراته بسهولة، نظرًا لسهولة نقل البضائع والمعدات".

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن معدلات عبور المركبات عبر سلسلة الأنفاق وصلت إلى 4 أضعاف معدلات عبور باقي المحاور، ما يؤكد أن الأنفاق تظل الخيار الأول للمواطن والمستثمر في رحلة العبور بين ضفتى القناة.

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