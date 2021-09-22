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MediaHub "سعدي -جوهر" تتعاقد مع المخرج محمد ياسين لتقديم عمل درامي في رمضان

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
‎تعاقدت شركة "MediaHub - سعدي جوهر" مع المخرج الكبير محمد ياسين، من أجل تقديم عمل درامي في رمضان 2022 من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني.
 
‎ويأتي هذا العمل ضمن مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم لتقديم أعمال درامية مميزة في رمضان القادم.
 

‎وبهذا التعاقد تواصل شركة "ميديا هب سعدي -جوهر" نجاحتها في الإنتاج الدرامي الذي اقتحمته العام الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، والذي حصد كثيرا من الجوائز وإشادات النقاد والجمهور.

‎وشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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