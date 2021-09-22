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محمد ياسين مفاجأة دراما رمضان 2022 مع "ميديا هب - سعدي جوهر"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:07 ص
محمد ياسين
محمد ياسين
أحمد رمضان متولي

تعاقدت شركة "MediaHub - سعدي جوهر" مع المخرج الكبير محمد ياسين، من أجل تقديم عمل درامي في رمضان 2022.

ويأتي هذا العمل ضمن مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال درامية مميزة في رمضان المقبل.

وبهذا التعاقد تواصل شركة "ميديا هب سعدي -جوهر" نجاحاتها في الإنتاج الدرامي الذي اقتحمته العام الماضي بمسلسل "لعبة نيوتن"، والذي حصد كثيرا من الجوائز وإشادات النقاد والجمهور.

وشارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" النجوم منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.

الكلمات المفتاحية

ميديا هب- سعدي جوهر محمد ياسين سعدي جوهر دراما رمضان 2022 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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