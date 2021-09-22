وزير الداخلية الأسبق: المشير طنطاوي أدى دورًا لن يتكرر في تارييخ مصر (فيديو)

نعى اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، مشيرًا إلى أنه أدى دورًا لن يتكرر في تاريخ مصر.





وقال "العيسوي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن الدولة مرت في 2011 بأسوأ فترة في تاريخها، واصفًا دور المشير طنطاوي في هذه الفترة بـ"حائط الصد".



