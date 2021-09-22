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وزير الداخلية الأسبق: المشير طنطاوي أدى دورًا لن يتكرر في تارييخ مصر (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:15 ص
منصور العيسوي
منصور العيسوي
هدى عبدالرازق
نعى اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، مشيرًا إلى أنه أدى دورًا لن يتكرر في تاريخ مصر.

وقال "العيسوي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن الدولة مرت في 2011 بأسوأ فترة في تاريخها، واصفًا دور المشير طنطاوي في هذه الفترة بـ"حائط الصد".

وأشار إلى أن مصر لم تشهد في هذه الفترة انفلاتًا أمنيًا فقط، ولكن كان هناك انفلات أخلاقي لدى مجموعة من الشباب كانوا يحاولون إدارة البلد، مؤكدًا أن المشير طنطاوي أصدر أوامر بعدم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين في 25 يناير وما أعقبها من أحداث، مؤكدًا أن التاريخ سيذكر المشير طنطاوي، معلقًا: "كان بيتصل بيا يقولي أوعى تضرب نار مهما كانت الظروف، وعليك مواجهة الموقف بوسائل أخرى".

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