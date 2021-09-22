دياب يكسر حاجز المليون مشاهدة بفيديو كليب "ياساتر"

كسرت أغنية يا ساتر للفنان دياب، حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب؛ إذ حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة بعد نحو ثلاثة أسابيع من طرحها.





وكان الفنان دياب تعاقد مؤخرًا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين لإنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.



وكان أحدث اعمال الفنان دياب مسلسل «نسل الأغراب» بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ونخبة كبيرة من النجوم ومن تاليف وإخراج محمد سامي.



