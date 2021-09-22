ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق عن المشير طنطاوي؟ سمير فرج يجيب (فيديو)

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن التاريخ لن ينسى ما فعله المشير محمد حسين طنطاوي في فترة من أصعب الأوقات في تاريخ مصر، موضحًا أنه منذ بداية أحداث يناير عام 2011 أصدرت القوات المسلحة قرارًا بعدم إطلاق النار على أي مواطن مصري، لأن وجهة نظر المشير بأن مصر ستكون أنهار من الدماء وهو ما تريده جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، أنه حينما حوصرت القوات بجوار وزارة الدفاع في 2011 اقترح أحد الضباط إطلاق النار، فجاءت توجيهات المشير طنطاوي تقول: "ولا طلقة تطلع ضد المتظاهرين".





وأوضح أن المشير طنطاوي حافظ على استقرار مصر من الانهيار، كما أن الرئيس السيسي أعطى له حقه وأشاد بمواقفه الخالدة.





وتابع أن المشير طنطاوي كان يردد دائما مقولة "يجب علينا الحفاظ على مصر وتسليمها سليمة من أي مكروه"، مضيفًا: أن طنطاوي امتص غضب الشارع ومنع حدوث اقتتال شعبي، وأدار سفينة الوطن بحكمة واقتدار وحافظ على البلاد من السقوط.





ونوه بأن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق خلال فترة يناير 2011 أكد أن المشير طنطاوي والمجلس العسكري حموا مصر من السقوط مثل سوريا والعراق بسبب قرار منع إطلاق النار على المتظاهرين الذي كان سيستغله الإخوان، مشيرًا إلى أن المشير واجه الضغوط الخارجية من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، كما واجه الضغوط الداخلية وحافظ على استقرار مصر.



