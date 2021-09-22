المفتي: المشير طنطاوي فارس نبيل وأخذ بيد البلد في وقت عصيب (فيديو)

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المشير محمد حسين طنطاوي، مشيرًا إلى أنه تحمل المسؤولية بشهامة وشرف في وقت عصيب.





وقال "علام"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن المشير طنطاوي أنقذ مصر في لحظة فارقة من لحظات التاريخ، مضيفًا: "لولا أن الله سخر هذا الفارس النبيل ورفقائه الذين أخذوا بيد البلد بحكمة واقتدار كان الوضع اختلف".



