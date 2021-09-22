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المفتي: المشير طنطاوي فارس نبيل وأخذ بيد البلد في وقت عصيب (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:31 ص
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
هدى عبدالرازق
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المشير محمد حسين طنطاوي، مشيرًا إلى أنه تحمل المسؤولية بشهامة وشرف في وقت عصيب.

وقال "علام"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن المشير طنطاوي أنقذ مصر في لحظة فارقة من لحظات التاريخ، مضيفًا: "لولا أن الله سخر هذا الفارس النبيل ورفقائه الذين أخذوا بيد البلد بحكمة واقتدار كان الوضع اختلف".

وأضاف مفتي الجمهورية، أن المشير طنطاوي قاد سفينة الوطن ووصل بها لبر الأمان وتعامل بكل حكمة، متابعًا: "مصر في عناية الله ويعهد بها إلى الشجعان والأكفاء والفرسان".

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية شوقي علام المشير طنطاوى

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