Advertisements

باريس يستقر على خليفة بوكتينيو

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
ماوريتسيو بوكتينيو
ماوريتسيو بوكتينيو
هايدي يسري
تنتشر الأخبار الأوروبية عن إمكانية رحيل ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس جيرمان الحالي، بسبب ما بدر منه في المباراة الآخيرة له مع فريق العاصمة.

زين الدين زيدان المرشح الأول لتدريب باريس سان جيرمان

ويبدو أن المخاوف تزداد في إدارة النادي الباريسي، نظرًا لأداء الفريق الضعيف رغم الجودة العالية للاعبين المتاحين في قائمة الفريق، و بدأت الإدارة في وضع خطة بديلة.

وكشف برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير عن هذه الخطة البديلة الذي يضعها النادي، حيث أكد أن إدارة سان جيرمان وضعت المدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان بديلًا لـبوكيتينو في حال إقالته.

ويذكر أن فريق باريس سان جيرمان ضم صفقات نارية خلال نافذة الانتقالات الصيفية حتي يحقق حلم النادي الفرنسي في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن تعثر الفريق فى أول مباراة له بالبطولة الأوروبية، حيث أنتهت مباراته مع فريق كلوب بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، وينتظره مواجهة نارية أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا زيدان خليفة بوكتينيو باريس

أخبار تهمك

تحرك جديد من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

منذ ساعة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ أقل من ساعة

محمد بسام يكشف كواليس مفاوضات الأهلي معه

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements