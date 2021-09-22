باريس يستقر على خليفة بوكتينيو

تنتشر الأخبار الأوروبية عن إمكانية رحيل ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس جيرمان الحالي، بسبب ما بدر منه في المباراة الآخيرة له مع فريق العاصمة.





زين الدين زيدان المرشح الأول لتدريب باريس سان جيرمان





ويبدو أن المخاوف تزداد في إدارة النادي الباريسي، نظرًا لأداء الفريق الضعيف رغم الجودة العالية للاعبين المتاحين في قائمة الفريق، و بدأت الإدارة في وضع خطة بديلة.





وكشف برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير عن هذه الخطة البديلة الذي يضعها النادي، حيث أكد أن إدارة سان جيرمان وضعت المدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان بديلًا لـبوكيتينو في حال إقالته.





ويذكر أن فريق باريس سان جيرمان ضم صفقات نارية خلال نافذة الانتقالات الصيفية حتي يحقق حلم النادي الفرنسي في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن تعثر الفريق فى أول مباراة له بالبطولة الأوروبية، حيث أنتهت مباراته مع فريق كلوب بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، وينتظره مواجهة نارية أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.



