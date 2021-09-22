رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

أعطى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحرية التامة للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول، في تشكيل الجهاز الفني الجديد تجنبًا لأي مشاكل أو مضايقات قد تحصل.





لبيب يوافق على طلب مدرب الزمالك





ورفض كارتيرون وجود منصب مدير كرة في الجهاز الفني خلال الموسم المقبل، وجاء هذا القرار عقب الجلسات التي عقدها إدارة النادي مع الفرنسي في الساعات الماضية.





وكان رحل كل من أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود في الجهاز الفني للفريق الأول، ليقوم حسين لبيب بعدة تغيرات جديدة وتطويرات داخل النادي استعدادًا للموسم القادم.





وقرر كارتيرون أن يكون له الصلاحية الكاملة للفريق من الناحيتين الإدارية والفنية، فضلًا عن وجود مدير للكرة أو مشرف على فريق الكرة .



