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وادي دجله ينهي معسكره في العين السخنة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
بسمة البدري


يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة معسكره المغلق اليوم الأربعاء والذي أقيم بالعين السخنة، استعدادا لمنافسات دوري القسم الثاني والذي ينطلق نهاية الشهر المقبل.

وشهد المعسكر عدد من الوحدات التدريبية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بجانب مواجهة فريق منتخب السويس وديا .

وتعاقد الفريق الدجلاوي مؤخرا مع عدد من اللاعبين منهم ثلاثي الداخلية علي حسين ومصطفى عز ومصطفى طلعت وعبد الرحمن جنديه لاعب بتروجت وزد ويوسف شعبان لاعب خط وسط الشرقية للدخان وأحمد الالفي لاعب اسوان ومحمد كماتشو لاعب زد والزمالك .

ويذكر أن أسفرت القرعة عن ملاقاة فريق وادي دجله نظيره فريق بنها المقرر له يوم الجمعه 1 اكتوبر من الشهر القادم في تمام الساعة الثانيه ونصف علي ملعب المقاولون العرب.

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