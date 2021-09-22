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بعد قرار الإيقاف.. رضا البحراوي يستعد لطرح أغنية جديدة (خاص)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:36 ص
رضا البحراوي
رضا البحراوي
يارا عادل

علم "الفجر الفني"، أن مطرب المهرجانات رضا البحراوي، يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهى من  تسجيلها في أحد استوديوهات الصوت بمدينة القاهرة، ولكنه لم يستقر على اسم الأغنية بعد.

 

الأغنية من كلمات أحمد غريب وألحان رضا وتوزيع محمد حريقة، وتحمل طابع الموال المقسوم وسيكون طرحها على  الحساب الرسمي للمطرب رضا البحراوي عبر موقع "يوتيوب".

 

وتواصل "الفجر الفني" مع طاقم عمل الأغنية الذي أكد أن الأغنية سيكون طرحها خلال الفترة المقبل،ة وأن إيقاف رضا البحراوي يتمحور على الحفلات والغناء لايف ولا يشمل طرحه لأغاني جديدة.

 

الجدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا رسميا  بإيقاف رضا البحراوي شهرين عن الغناء على هامش خلافه مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وتحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

 

ويشار إلى أن أخر أعمال رضا البحراوي تتر البداية والنهاية لمسلسل "النمر" للنجم محمد عادل إمام، والذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي، وحققت أغاني المسلسل نسب مشاهدة عالية وتخطت ملايين المشاهدات.

الكلمات المفتاحية

نقابة المهن الموسيقية محمد عادل إمام رضا البحراوي حسن شاكوش

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