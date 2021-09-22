اللجنة الأوليمبية تهنئ طلائع الجيش بعد فوزه بالسوبر

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة لنادي طلائع الجيش برئاسة اللواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري بعد تتويج فريق كرة القدم بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.





وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لفريق طلائع الجيش الذي قدم مستوى مميز وأداء يستحق التقدير من الجهاز الفني واللاعبين حتى حقق الفريق الفوز بكأس السوبر.



