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نجل صاحب شفرة حرب أكتوبر: "مكناش نعرف دوره في الحرب"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:06 ص
السيسي يكرم صاحب شفرة حرب أكتوبر
السيسي يكرم صاحب شفرة حرب أكتوبر
كساب أحمد
قال عصام إدريس، نجل الحاج أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر، إن والده استمر في الحفاظ على سر شفرة حرب أكتوبر حتى أواخر عمره، معقبًا: "فضل محافظ على السر طول عمره، وإحنا ولاده مكناش نعرف حاجة عن الشفرة، وكان في منتهى الانضباط والعسكرية".

وتابع "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنه لم يكن يعلم أن والده صاحب شفرة حرب أكتوبر إلا بعد تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف صاحب شفرة حرب أكتوبر: "كنا عارفين إن في شفرة نوبية، ولكننا لم نكن نعلم بأن والدنا هو صاحب الفكرة إلا مؤخرًا".

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حرب أكتوبر بوابة الجر الفجر السيسي

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