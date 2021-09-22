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مهاجر غير شرعي يروي تفاصيل نجاته من الغرق (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال شبراوي، أحد الناجين من غرق مركب الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، إنه عاد إلى مصر منذ 10 أيام، مضيفا أنه لم يتخيل أنه سيتعرض للغرق.
 
وأشار "شبراوي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم استقلوا المركب وبعد ساعة من ابحارهم في المياه تعطل الماتور ثم تعطل الماتور الثاني للمركب ثم انقلب المركب وكان على متنها 69 شخصًا.

وأضاف أن المركب صغيرة ومساحتها 9 متر، متابعا: "والله كنت بموت.. وكنا بضاعة للي بيهربونا وبيهنونا ويضربونا ويشتمونا.. أقسم بالله عذاب"، لافتا إلى ان خفر السواحل الليبي هو من أنقذهم عند غرقهم حتى تدخلت السفارة المصرية وأعادتهم إلى مصر.

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