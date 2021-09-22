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مصطفى بكري يكشف عن وصية المشير حسين طنطاوي (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
داليا الحسين
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت المشير محمد حسين طنطاوي، وكان محمد مرسي يهدده باستمرار ولكنه كان شجاعًا ولا يبالي، مؤكدا أن المشير كان إنسانًا ومحافظًا على القيم والتقاليد التي تربى عليها.

وأضاف "بكري" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يقدر المشير طنطاوي وكان يراه أبًا له ولكل العسكريين.

وكشف الإعلامي عن وصية المشير حسين طنطاوي قائلًا: "المشير قال لي خليكوا مع السيسي، أنت وكل الإعلاميين حطوا أيديكم في إيد بعض هتشوفوا العجب في البلد"، هذا رجل أنا عارفه كويس وعارف هيعمل إيه"، لافتًا إلى أن هذه وصيته لكل من يقابله في مجال الإعلام.

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