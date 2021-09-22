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أميرة فتحي تستعرض لياقتها البدنية في أحدث ظهور لها
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:57 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة أميرة فتحى جمهورها، ومتابعيها صورة جديدة من الجيم عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت اميرة فتحى داخل إحدى صالات الجيم تستعرض رشاقتها بالتمارين الرياضية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
وكانت قد انتهت الفنانة أميرة فتحى، من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 12 عامًا منذ تقديمها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2009.
وظهرت اميرة فتحى داخل إحدى صالات الجيم تستعرض رشاقتها بالتمارين الرياضية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
وكانت قد انتهت الفنانة أميرة فتحى، من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 12 عامًا منذ تقديمها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2009.