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تعرف على موعد اختبارات المرحلة الأولى لوظائف السكة الحديد بالمنطقة الوسطى

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ممدوح
كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية للسكك الحديدية عن مواعيد اختبارات المرحلة الأولى للفنيين المتقدمين لوظائف السكة الحديد بالمنطقة الوسطى، والتي تضم محافظة "أسيوط - قنا - سوهاج - المنيا - الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد"، ومن المقرر عقد الاختبارات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، في 13 شارع صلاح سالم – مدينة نصر بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن المرحلة الأولى من اختبارات المنطقة الوسطى ستبدأ من 17 أكتوبر وتستمر حتى 21 نوفمبر، على أن يُخصص يومي 24 و25 نوفمبر للتخلفات من المتقدمين لوظائف شهادتي الفني صناعي والفني تجاري.

وأضاف أنه جرى تقسيم أيام الاختبارات على التخصصات الفنية المطلوبة، وبيانها كالتالي:

-فني إشارات:
الأحد 17 أكتوبر
الإثنين 18 أكتوبر 
الثلاثاء 19 أكتوبر
الأربعاء 20 أكتوبر
السبت 23 أكتوبر.

-فني كهرباء:
الإثنين 25 أكتوبر.
الثلاثاء 26 أكتوبر.
الأربعاء 27 أكتوبر.
الخميس 28 أكتوبر.

-فني ميكانيكي:
الأربعاء 3 نوفمبر.
الخميس 4 نوفمبر.

-فني براد:
الأحد 7 نوفمبر.

فني مناورة:
الإثنين 8 نوفمبر.

فني لحام:
الثلاثاء 9 نوفمبر.

فني مزلقان:
الأربعاء 10 نوفمبر.

فني صيانة سكة:
السبت 13 نوفمبر.

-فني حركة وبلوك:
السبت 13 نوفمبر.

-مشرف قطار:
الإثنين 15 نوفمبر.

-صرافين تذاكر ذكور:
الأربعاء 17 نوفمبر.
الخميس 18 نوفمبر.

-صرافين تذاكر إناث:
السبت 20 نوفمبر.
الأحد 21 نوفمبر.

وفي وقت سابق طرحت الهيئة القومية للسكك الحديدية مسابقة تعيينات، وتعتبر الأكبر في تاريخ الهيئة، لتوظيف 1500 عامل فني في مختلف التخصصات، و250 مهندسًا في تخصصات "ميكانيكا - كهرباء - مدني".

وأوضحت الهيئة أن المسابقة تهدف إلى تجديد الدماء وتعيين القادرين على تحقيق طموحات الهيئة من تطوير وتحديث، إضافة إلى عودة الانضباط للهيئة مرة أخرى وتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب.

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