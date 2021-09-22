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نيمار ينتقل إلى مصري السلوم بالقسم الثاني

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو

علمت الفجر الرياضي أن نادي مصري السلوم تتعاقد مع خليل نيمار لاعب الحمام المطروحي، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وحصل اللاعب علي الإستغناء الخاص به من نادي الحمام بعد دفع مقابل مادي لفريقه السابق تمهيدا لإنهاء إجراءات ضمه للفريق السلومي والإعلان رسميا خلال ساعات.

وكان الفريق قد نجح في التعاقد مع أحمد عيد حارس كوكاكولا ، وسيد حمدي مهاجم بورتو، ومحمود عبد المنصف حارس الجزيرة، وكاظيم باليمو لاعب سيراميكا ومحمود صبري لعب وسط كوكاكولا وأحمد حاتم لاعب سوهاج، في إطار سياسة الشركة الراعية للفريق لتدعيم الفريق بصفقات قوية .

يذكر أن الفريق يخوض تدريباته تحت القيادة الجديدة للجهاز الفني بقيادة رضا الفداوي على ملعب الحرس بألماظة ضمن الاستعداد لمواجهة كفر الشيخ بالجولة الأولى من دوري القسم الثاني.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام وحمد صالح و وحيد صادق مدربين وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.

وكانت شركة "ألو إيجيبت" قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .

ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .

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