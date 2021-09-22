"سوبر مان" طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كشف محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





بسام يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي





وأكد محمد بسام عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي مدحت شلبي، أنه تلقى مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي، عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر.





وتابع:أعرف أنني سأكون الحارس رقم 2، لكن الأهلي نادي كبير وأتمنى تمثيله، ومن الصعب رفضه، أي لاعب يحلم طوال مشواره بتمثيل الأهلي أو الزمالك.





وأختتم: تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي معي منذ 3 أسابيع، وهذا أمر أقوله لأنه مؤكد بنسبة مليون %.



