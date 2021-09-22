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سيرين عبد النور تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:58 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت سيرين عبد النور في الصورة بتقنية الأبيض والأسود، وكانت إطلالتها مميزة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وعلقت سيرين عبد النور علي الصورة قائلة " أنت من جماعة اصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب‏او من جماعة خبي قرشك الأبيض ليومك الاسود؟"


يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة المطربة بوسي والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

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