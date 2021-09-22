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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز اليوم الأربعاء في الدوري الفرنسي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد الدمتناوي
يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ميتز، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز 

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره ميتز، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد ميتز في المركز العشرين والأخير برصيد ثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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