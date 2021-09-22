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"بنشرب زي الكلاب".. عائد من هجرة غير شرعية يروي تفاصيل الرحلة (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
الطفل خالد
الطفل خالد
هدى عبدالرازق
قال خالد، أحد الناجين من غرق مركب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، إنه يبلغ من العمر 15 عامًا ويدرس بالصف الأول الثانوي، لافتًا إلى أنه سافر هو وصديقه دون إخبار أهله.

وأشار "خالد"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه باع هاتفه المحمول ليكون معه مال حتى يصل إلى إيطاليا، مضيفًا: "اتصلت بأبويا بعد سفري بأسبوع وبعد ممرطة في الصحراء، والمسؤول عننا في الرحلة نزلنا في صحرا ولما نيجي نشرب كان بيخلينا نلحس زي الكلاب، ومكنش في مياه".

وأضاف أنه لو كان يعرف هذه التفاصيل لم يترك منزله، متابعًا: "لما شفت أهلي مكنتش مصدق أني رحعت تاني.. أنا فكرت غلط واستعجلت"، مؤكدًا أنه سيهتم بدراسته.

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