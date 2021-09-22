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أستاذ طرق: مصر تشهد طفرة لم تحدث في التاريخ (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ النقل والمرور بهندسة بنها، إن ما جرى في مصر من طرق وكباري، طفرة لم تحدث في التاريخ المصري كله، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد رسم خريطة الدولة المصرية مرة أخرى بمشاركة كافة أبنائها، معقبًا: "جغرافيا مصر المعروفة أصبحت من التاريخ".

وتابع "أبوخضرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن محاور النقل هي محاور تنمية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن شبكة النقل القوية تسمح بنقل الأفراد والبضائع بشكل أسهل، وهذا من شأنه أن يعظّم الاستفادة من موقع مصر المتميز، ويساهم في تحويلها إلى أكبر مركز لوجستي في المنطقة.

ولفت إلى أن حجم الأعمال الذي حدث في سيناء منذ 2014 وصل إلى 190 مليار جنيه، وجار تنفيذ 120 مشروعًا بإجمالي 260 مليار خلال الفترة الحالية.

الكلمات المفتاحية

مصر شبكة الطرق الكباري الطرق

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