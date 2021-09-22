Advertisements

بتروجت يواجه حطين السعودي استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
أميرة هاشم



يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين، مع نظيره فريق حطين السعودي عصر اليوم الأربعاء في المباراة التي تقام بينهما علي الملعب الفرعي بستاد بتروسبورت استعدادا للموسم الكروي الجديد .

خاض الفريق البترولي عدة مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث حقق الفوز علي البلاستيك بنتيجة1_0وعلي الساحل السعودي3_1 وحدائق الاهرام 3_0،والغابة3_0، فاز بهدفين دون رد علي الحرس، وأيضا علي شبين القناطر هدفين نظيفين، وتعادل مع الأهلي بدون أهداف ،وأيضا فاز علي بني سويف بهدفين لهدف، وعلي الفيوم بهدفين دون مقابل .

يذكر أن بتروجت تعادل مؤخرا أمام دكرنس بهدف لكل منهما، ومن المقرر أن تنطلق منافسات القسم الثاني في نهاية سبتمبر الجاري.

أخبار تهمك

عضو الزمالك: النقاز تلاعب بنا ولم نتوقع الفوز بالقضية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 22 ساعة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"سوبر مان" طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 14 ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements