بتروجت يواجه حطين السعودي استعدادا للموسم الجديد







يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين، مع نظيره فريق حطين السعودي عصر اليوم الأربعاء في المباراة التي تقام بينهما علي الملعب الفرعي بستاد بتروسبورت استعدادا للموسم الكروي الجديد .



خاض الفريق البترولي عدة مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث حقق الفوز علي البلاستيك بنتيجة1_0وعلي الساحل السعودي3_1 وحدائق الاهرام 3_0،والغابة3_0، فاز بهدفين دون رد علي الحرس، وأيضا علي شبين القناطر هدفين نظيفين، وتعادل مع الأهلي بدون أهداف ،وأيضا فاز علي بني سويف بهدفين لهدف، وعلي الفيوم بهدفين دون مقابل .



يذكر أن بتروجت تعادل مؤخرا أمام دكرنس بهدف لكل منهما، ومن المقرر أن تنطلق منافسات القسم الثاني في نهاية سبتمبر الجاري.