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وزير الداخلية الأسبق يدلي بشهادته بحق المشير طنطاوي (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:23 ص
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
هدى عبدالرازق
قال اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إن الدولة مرت في 2011 بأسوء فترة في تاريخ مصر على مدار سنوات طويلة، واصفا دور المشير طنطاوي في هذه الفترة بـ حائط الصد.

وقال "العيسوي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن مصر لم تشهد في هذه الفترة انفلات أمني فقط، ولكن كان هناك انفلات أخلاقي لدى مجموعة من الشباب كانوا يحاولون إدارة البلد، مؤكدا أن المشير طنطاوي أصدر اوامر بعد اطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين.

وأضاف أن المشير طنطاوي رفض بشكل قاطع اطلاق نار على المتظاهرين في 25 يناير وما أعقبها من أحداث، مؤكدا أن التاريخ سيذكر المشير طنطاوي، معلقا: "كان بيتصل بيا يقولي اوعى تضرب نار مهما كانت الظروف وعليك مواجهة الموقف بوسائل أخرى".

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