ميدو جابر يعلق على تحقيق لقب كأس السوبر المصري

علق ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على تحقيق الفوز على النادي الأهلي، وحصد لقب كأس السوبر المصري.





وقال ميدو جابر في تصريحات إعلامية عبر قناة أون تايم سبورت، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، الوصول إلى ركلات الترجيح، تأكدت من تحقيق الفوز.





وتابع: بطولة كأس السوبر المصري، بطولة كبيرة لنا لأنها أول بطولة في تاريخ النادي، وكرم من ربنا أن أول مباراة لي مع الفريق تكون ببطولة.





وأختتم: المباراة كانت بها فرص للطرفين، وكنت متأكد بعد وصولنا للأشواط الإضافية وإذا وصلنا لركلات الترجيح، أننا سنتوج بالبطولة.



