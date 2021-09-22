خبير: حجم الاستثمارات المصرية في سيناء يصل لـ650 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن حجم الاستثمارات المصرية في سيناء تخطى الـ650 مليار جنيه، وهذا الاستثمارات تهدف لمواجهة الإرهاب، وجذب الكثير من المستثمرين الاجانب في سيناء، معقبًا: "مفيش مستثمر هيستثمر في الصحراء، لابد من تهيئة المناخ الاستثمار، وهذا ما تقوم به الدولة مؤخرًا".





وتابع "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن جزيرة سيناء متنوعة سواء في القطاع السياحي أو الزراعي أو الصناعي، ولهذا قامت الدولة بالعمل على ربط سيناء بالوادي بالعديد من الانفاق، وعملت على توفير الإسكان الاجتماعي للأهالي في سيناء، وهذا يأتي في اطار خطة تنمية جزيرة سيناء.



