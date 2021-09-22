مصطفى الفقي: 3 أسباب وراء حب طنطاوي للسيسي (فيديو)



وكشف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، عن سبب حب المشير طنطاوي للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "تم سؤال المشير ليه بتحب اللواء عبدالفتاح السيسي.. فكان رده مفيش مرة سألت عليه إلا ولقيته بيعمل حاجة من 3 حاجات، إما في مكتبه بيشتغل، أو بيجري بيحسن لياقته البدنية، أو بيصلي ويؤدي فرض الله".



وأشار إلى أن المشير طنطاوي هو من رشح السيسي كوزير للدفاع للمعزول محمد مرسي، منوهًا بأن جزءًا كبيرًا من تاريخ طنطاوي لم يُكشف بعد.



قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن المشير محمد حسين طنطاوي كان لديه خوف شديد على مصر وسلامة الدولة بعد 25 يناير، حيث كان يرى الخريطة كاملة، وما يمكن أن تتعرض له البلاد.