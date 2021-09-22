كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، سوف ينضم إلى صفوف منتخب مصر المقبل، بعد تألقه خلال الفترة الماضية.





محمد بسام ينضم لمعسكر مصر القادم





وقال ميدو في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد بسام سوف ينضم لمعسكر منتخب مصر المقبل، خاصة أن مباراة الأهلي كانت تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب".





فيما أشار، "طلائع الجيش يستحق الفوز علي الأهلي وحصد لقب السوبر المحلي، قاتلوا من الدقيقة الأولى حتي الأخيرة".





جدير بالذكر أن طلائع الجيش، حقق لقب كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي بركلات الترجيح، مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 3-2، بعد انتهاء المباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي.





ويقترب محمد بسام من الانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



