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موعد مباراة يوفنتوس ضد سبيزيا في الدوري الإيطالي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:31 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
هايدي يسري
يواجه فريق يوفنتوس، يوم الأربعاء 22‪-‬9، فريق سبيزيا كالتشيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس اليوم

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويسعي فريق يوفنتوس الفوز بمباراة الغد حتي يعوض جماهيره عن اداءه السئ، ويحسن ترتيبه بالدوري الإيطالي.

ترتيب الفريقين بالدوري

يكون فريق يوفنتوس في قاع الدوري الإيطالي بالمركز الثامن عشر برصيد نقطتين فقط، بينما يكون فريق سبيزيا كالتشيو في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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