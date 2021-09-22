برسالة مؤثرة.. حكيم ينعى المشير طنطاوي

حرص المطرب حكيم، على نعى المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.



ونشر حكيم، صورة المشير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "رحم الله القائد البطل العظيم المشير حسين طنطاوي الذي قاد سفينة الوطن العربي بأسره إلى بر الأمان".



وتابع "وسوف يكتب التاريخ اسمك بحروف من الماس، افتقدناه كأب وقائد ومعلم، غفر الله له واسكنه فسيح جناته، وحزني أنا شخصياً عليك يا سيادة المشير جوه قلبي كبير".





وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق