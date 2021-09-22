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باليبجامة.. ريهام حجاج تطل على جمهورها ومتابعيها

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:56 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام حجاج بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت بيجامة باللون الفضي في منزلها، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها، وعلقت عليها: “بالبجامة”.


يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبدالعزيز، هند عبدالحليم وغيرهم.

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