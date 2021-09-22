بإطلالة كلاسيكية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورهاومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة كلاسيك ساحرة، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، آيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.