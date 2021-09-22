موعد مباراة ميلان القادمة ضد فينيزيا في الكالتشيو والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة ميلان وفينيزيا المقبلة في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





موعد مباراة ميلان وفينيزيا في الدوري الإيطالي





من المقرر أن تقام مباراة ميلان وفينيزيا يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 على استاد سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات Lega Serie A YouTube و Sky Sport Calcio 1 و Setanta Sports 1 Eurasia HD ببث المباراة.





موقف ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي





يحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة. ويسعى الروسونيري للفوز في مواجهة فينيزيا لإسعاد جماهيره والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعد غياب دام لسنوات طويلة.





في حين يحتل فينيزيا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر في 3 مباريات ويسعى فينيزيا للبقاء في الكالتشيو في الموسم المقبل بعد غياب دام 20 عامًا بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



