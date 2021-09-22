Advertisements

موعد مباراة ميلان القادمة ضد فينيزيا في الكالتشيو والقنوات الناقلة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:03 ص
ميلان
ميلان
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة ميلان وفينيزيا المقبلة في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ميلان وفينيزيا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وفينيزيا يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 على استاد سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات Lega Serie A YouTube و Sky Sport Calcio 1 و Setanta Sports 1 Eurasia HD ببث المباراة.

موقف ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

يحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة. ويسعى الروسونيري للفوز في مواجهة فينيزيا لإسعاد جماهيره والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعد غياب دام لسنوات طويلة.

في حين يحتل فينيزيا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر في 3 مباريات ويسعى فينيزيا للبقاء في الكالتشيو في الموسم المقبل بعد غياب دام 20 عامًا بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا ميلان رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 22 ساعة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 10 ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"سوبر مان" طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ ساعتين

عضو الزمالك: النقاز تلاعب بنا ولم نتوقع الفوز بالقضية

منذ أقل من نصف ساعة

كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements