أحمد سعيد عبد الغني يوجه رسالة إلى المشير طنطاوي.. بعد وفاته

نعى الفنان أحمد سعيد عبد الغني، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عاما.





ونشر أحمد سعيد عبد الغني صورة للمشير طنطاوي عبر حسابه علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب: "رحم الله هذا البطل … رحم الله هذا الرجل … رحم الله من حمي مصرنا الحبيبة … رحم الله بطل من أبطال حرب أكتوبر … رحم الله المشير طنطاوي"





وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام؛ حدادا على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.