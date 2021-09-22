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هجوم عنيف من المصري ضد علي ماهر

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
علي ماهر
علي ماهر
أحمد عصام
أكد محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى أن أزمة أحمد رفعت لاعب الفريق سببها تلقى اللاعب عرضا من نادى فيوتشر، واللاعب يرغب فى الرحيل لأن المقابل المادى أكبر مما يحصل عليه فى المصرى.

المصري يهاجم علي ماهر

وقال الخولى لبرنامج ملعب البلدوزر بقناة الشمس، إنه يلوم على المدير الفنى لفيوتشر على ماهر بسبب تحريضه للاعب على التمرد على المصرى ونفس الأمر لعبد الظاهر السقا مدير الكرة بفيوتشر.

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يحافظ على ماهر على علاقته بالمصرى وجماهيره مؤكدا أن المصرى يرفض التفريط فى أحمد رفعت ويتمسك ببقائه فى الفريق.

الكلمات المفتاحية

علي ماهر رياضة المصري الاهلي اخبار الرياضة احمد رفعت

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