Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام اليوم الأربعاء

والتقى الفريقان مطلع هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع اليونايتد تحقيق فوز مهم بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة الشياطين الحمر الأساسية، في ظل احتمالية اعتماد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير على بعض العناصر غير الأساسية منذ البداية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مانشستر يونايتد اخبار مان يونايتد

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي: 3 أسباب وراء حب طنطاوي للسيسي (فيديو)

منذ 37 دقيقة

إبراهيم سعيد: موسيماني وكهربا يقتربان من الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ يوم

إدارة برشلونة تستقر على رحيل كومان

منذ 34 دقيقة

كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن إيقاف الزمالك عن قيد الصفقات

منذ ساعة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام اليوم 21/9/2019| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام بث مباشر عبر beIN SPORT

مانشستر يونايتد يسقط أمام وست هام (0-2) في الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجم مانشتر يونايتد يسخر من سولشاير

مانشستر يوناتيد وتوتنهام.. الفرصة الأخيرة لسولشاير

بالأرقام.. كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد بعد تأهله لربع نهائي كأس إنجلترا

بعد خماسية لاسك .. كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements