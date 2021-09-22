موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام اليوم الأربعاء





والتقى الفريقان مطلع هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع اليونايتد تحقيق فوز مهم بنتيجة هدفين مقابل هدف.





ومن المتوقع غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة الشياطين الحمر الأساسية، في ظل احتمالية اعتماد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير على بعض العناصر غير الأساسية منذ البداية.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.



