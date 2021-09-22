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سلفاتوري: الزمالك انتصر للأندية المصرية وقبول الطعن لا يتعلق بالتسوية مع النقاز

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:38 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
أمل الحلفاوي

أكد الإيطالي سلفاتوري، محامي نادي الزمالك بقضية النقاز، أن فوز القلعة البيضاء في قضية حمدي النقاز، يعد انتصارًا للأندية المصرية.

تصريحات سلفاتوري عن أزمة النقاز

وقال سلفاتوري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ما حدث مع الزمالك في قضية النقاز يعد انتصارًا لجميع الأندية المصرية، ويساهم في تحسين سمعتها أمام المحكمة الرياضية، وأنصح الزمالك بضرورة البحث عن حلول للقضايا الأخرى".

وتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والحالي، على منحهم الثقة له في قضايا النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيما أوضح، أن كل ما يتردد عن قبول طعن الزمالك في قضية النقاز، ليس له علاقة بالتسوية التي أجراها نادي الزمالك مع اللاعب بعد التعاقد معه.

الكلمات المفتاحية

سلفاتوري حمدي النقاز الزمالك التسوية

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