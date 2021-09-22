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مفاجأة بشأن إيقاف الزمالك عن قيد الصفقات

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:01 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
أمل الحلفاوي
كشف الإيطالي سلفاتورى تشيفالي، محامي نادي الزمالك في القضية الخاصة بلاعب الفريق حمدي النقاز، عن مفاجأة بشأن إيقاف القيد لفترتين.

وأوضح سلفاتورى تشيفالي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أعتقد أن منع الزمالك من القيد لفترتين معلومة غير صحيحة".

وتابع، "كل القضايا الحالية للزمالك تسير بشكل جيد، ونسعى لإنهاء كافة الأزمات التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، تم إيقافه عن القيد لفترتين، وذلك بسبب قضية حسام أشرف، لاعب الفريق الصاعد.

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سلفاتوري رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة إيقاف القيد

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