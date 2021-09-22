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موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا اليوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:01 ص
تشيلسي
تشيلسي
محمد الدمتناوي
يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، في نسختها الجديدة 2021-2022.

موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا اليوم الأربعاء 

ونجح تشيلسي منذ وصول الألماني توماس توخيل، في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحتى الآن يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وستُذاع مباراة تشيلسي وأستون فيلا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 3.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا تشيلسي استون فيلا

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