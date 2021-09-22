Advertisements

إبراهيم سعيد: موسيماني وكهربا يقتربان من الرحيل عن الأهلي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:31 ص
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، تعرض للظلم في لقاء طلائع الجيش، بكأس السوبر المصري.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أفشة اتظلم في مباراة طلائع الجيش، ومحمد شريف ليس في حالته، كما هو الحال لطاهر محمد طاهر".

وتابع، ",أتعجب من استبعاد لاعب بإمكانيات أليو ديانج من حسابات موسيماني، فهو يعطي لوسط الملعب هيبة، وعمرو السولية يؤدي بجوار ديانج بشكل أفضل مما يؤديه بجوار حمدي فتحي، وعدم البدء بالمغربي بدر بانون خطأ كبير".

وأكد، "أتوقع رحيل موسيماني عن الأهلي في حالة استمرار الأداء الحالي للفريق خلال الفترة المقبلة، وأيام محمود كهربا أصبحت معدودة في الأهلي، ورحيله وشيك".

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة السوبر أمام طلائع الجيش اخبار الرياضة أمام طلائع الجيش

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 16 ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

إبراهيم سعيد: موسيماني وكهربا يقتربان من الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

مصطفى الفقي: 3 أسباب وراء حب طنطاوي للسيسي (فيديو)

منذ 37 دقيقة

مفاجأة بشأن إيقاف الزمالك عن قيد الصفقات

منذ ساعة

كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ يوم

إدارة برشلونة تستقر على رحيل كومان

منذ 34 دقيقة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

كمونة يكشف سر تألق أفشة ويثني على موقف موسيماني مع كهربا

موسيماني يحسم تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements