إبراهيم سعيد: موسيماني وكهربا يقتربان من الرحيل عن الأهلي





أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، تعرض للظلم في لقاء طلائع الجيش، بكأس السوبر المصري.





وفشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.





وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أفشة اتظلم في مباراة طلائع الجيش، ومحمد شريف ليس في حالته، كما هو الحال لطاهر محمد طاهر".





وتابع، ",أتعجب من استبعاد لاعب بإمكانيات أليو ديانج من حسابات موسيماني، فهو يعطي لوسط الملعب هيبة، وعمرو السولية يؤدي بجوار ديانج بشكل أفضل مما يؤديه بجوار حمدي فتحي، وعدم البدء بالمغربي بدر بانون خطأ كبير".





وأكد، "أتوقع رحيل موسيماني عن الأهلي في حالة استمرار الأداء الحالي للفريق خلال الفترة المقبلة، وأيام محمود كهربا أصبحت معدودة في الأهلي، ورحيله وشيك".



