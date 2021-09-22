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تكريم الحكم الدولي هبة رزق بختام دورة واعدات تحكيم كرة قدم الصالات

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:31 ص
حكمات واعدات
حكمات واعدات
هيثم حبيب


اختتمت أمس بمدينة جدة السعودية فعاليات دورة واعدات تحكيم كرة قدم الصالات والتى تقام تمهيدا لإقامة مسابقات محلية لكرة القدم داخل الصالات للسيدات لأول مرة بالمملكة العربية السعودية.

وإستمرت الدورة لمدة خمس أيام بحضور كابتن هبة رزق الحكم الدولى لكرة القدم والتى شاركت فى ندوات ومحاضرات إعداد المحكمات الواعدات لكرة قدم الصالات النسائية والتى تسعى المملكة العربية السعودية فى نشر اللعبة تمهيدا للتوسع وتكوين أندية ومنتخبات كرة نسائية بالملاعب المفتوحة.

وعقب نهاية المحاضرات تم تكريم الكابتن هبة رزق بحضورها ممثلة عن الإتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة الحكام المصرية والمشاركة فى إعداد أول مجموعة من محكمات كرة القدم النسائية بالمملكة العربية السعودية.

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الكلمات المفتاحية

رياضة حكمات واعدات اخبار الرياضة

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